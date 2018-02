La série noire des Blackhawks se poursuit

Ondrej Kase a récolté trois points pour permettre aux Ducks d’Anaheim de combler un déficit de deux buts et de l’emporter 3-2 face aux Blackhawks, jeudi soir, à Chicago. Pour la troupe de Joel Quenneville, il s’agit d’un sixième revers consécutif.

Kase a inscrit son 18e but de la saison et a obtenu des mentions d’aide sur les filets de Nick Ritchie et d’Adam Henrique.

Duncun Keith et Brandon Saad avaient donné une avance de 2-0 aux Blackhawks en faisant bouger les cordages en première moitié de deuxième période.

Ritchie a répliqué 40 secondes après le but de Saad. Kase a créé l’égalité moins de trois minutes plus tard. Henrique a quant à lui marqué le but de la victoire à mi-chemin en troisième période.

John Gibson a connu un fort match devant la cage des Ducks où il a réalisé 42 arrêts. À l’autre bout de la patinoire, Anton Forsberg a repoussé 29 tirs.