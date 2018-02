Les Alouettes libèrent Kyries Hebert

Les Alouettes de Montréal ont libéré le secondeur Kyries Hebert, vendredi.

Le club en a fait l’annonce dans un communiqué, indiquant qu’il avait agi à la demande de l’athlète de 37 ans.

«Nous aimerions remercier Kyries pour tout ce qu’il a fait pour notre organisation sur le terrain ainsi qu’à l’extérieur, a dit le directeur général Kavis Reed, qui devait rencontrer les médias en matinée. Il a eu un impact sur la vie de plusieurs depuis qu’il est arrivé à Montréal et nous lui souhaitons le meilleur dans ses projets.»

«Merci à Bob et Andrew Wetenhall de m'avoir donné l'opportunité de faire partie d'une ville et d'une équipe qui resteront pour toujours dans mon cœur, a pour sa part rédigé le principal intéressé sur son compte Twitter. À la ville de Montréal qui m'a adopté et a soutenu mes œuvres dans la communauté, à ceux qui n'étaient pas des partisans et qui m'ont accueilli comme un membre de leur famille, tout en me donnant l'impression d'être un vrai Montréalais, merci!»

Hebert a porté les couleurs des Alouettes au cours des six dernières campagnes, réalisant 391 plaqués défensifs et 21 sacs du quart en 92 parties.

Le vétéran a été nommé au sein de l’équipe d’étoiles de la Ligue canadienne de football en 2012, en plus d’obtenir la distinction au sein de la section Est au terme de la plus récente campagne, au cours de laquelle il a totalisé 110 plaqués, un sommet personnel.

L’Américain a également joué pour les Renegades d’Ottawa, les Blue Bombers de Winnipeg et les Tiger-Cats de Hamilton avant de se joindre aux Moineaux.

li comme un membre de leur famille et m'ont donné l'impression d'être un vrai montréalais. MERCI! Et pour tous les fans d'Angry Bird qui étaient là, peu importe les circonstances, je vous aime et je vous apprécie! — Kyries Hebert (@kyhebert) 16 février 2018