Impact : priorité défensive

L’Impact disputera un troisième match préparatoire en une semaine en affrontant les Rowdies de Tampa Bay, samedi soir.

Ce qui frappe d’entrée de jeu, c’est que la troupe de Rémi Garde n’a accordé qu’un but en 180 minutes lors de ses deux premières sorties.

«Un seul but contre en 180 minutes, ce n’est pas mauvais, mais nous travaillons encore sur notre forme défensive. Nous voulons former une unité complète», a souligné l’arrière gauche Jukka Raitala.

Qui plus est, le seul but accordé l’a été sur une phase arrêtée, ce qui n’a pas échappé à Garde.

Sa responsabilité

Mais Garde est méticuleux dans son approche du jeu et il entend bien corriger la situation.

«On n’a pas encaissé de but dans le jeu en deux matchs et on en a encaissé un sur coup de pied arrêté et ma responsabilité est engagée sur ce plan et je l’ai dit aux joueurs parce qu’on n’a pas encore travaillé ces phases de jeu.

«On avait donné des consignes qui se sont révélées insuffisantes et je suis à blâmer. Mais on n’a pas concédé beaucoup d’occasions de marquer et on n’en a surtout pas concédé plus qu’on en a eu.»

C’est d’ailleurs un peu le dada du nouvel entraîneur-chef, cette progression dans le perfectionnement de son équipe.

«Tant qu’on peut, chaque match, chaque semaine et chaque séance d’entraînement, rajouter quelque chose sans perdre ce qui a été fait avant, on continuera d’avancer.»

Positif

Grippé, Samuel Piette n’a pas joué à Las Vegas il y a une semaine et a disputé la première demie contre le Fire de Chicago, mercredi dernier. Le milieu de terrain aime ce qu’il voit jusqu’à maintenant.

«Ce que je vois, c’est très positif. Avec deux victoires, c’est dur de trouver des trucs négatifs.

«On a travaillé beaucoup défensivement, les entraîneurs ont mis beaucoup d’accent sur ça pour débuter la préparation de l’équipe et à chaque match, on avait un plan concret et très précis et on l’a appliqué.»

C’est surtout la cohésion défensive qui est frappante chez une équipe qui a tout de même accordé 58 buts la saison dernière.

«L’important pour commencer était de mettre une bonne base défensive et une bonne structure. Après, quand ça va être bien ancré dans notre jeu, on va plus se concentrer sur l’offensive», a indiqué Piette.

Ne pas négliger l’attaque

Malgré le brio défensif de l’équipe, l’attaque n’a pas été négligée avec quatre buts en deux rencontres.

«On a déjà bien travaillé sur le défensif parce que sur le long terme, c’est important et je crois beaucoup à la maxime qui veut que pour bien attaquer, il faut bien défendre», insiste Garde.

«S’il faut toujours marquer un but de plus que l’adversaire, c’est compliqué. Une équipe bien organisée, c’est une base importante.»

Garde semble surtout satisfait de voir que les efforts défensifs n’ont pas éteint l’attaque.

«Si vous regardez bien les matchs, ce n’était pas le néant offensivement, loin de là. C’était des attaques rapides parce qu’on a choisi pour l’instant de se positionner comme ça.

«Les joueurs offensifs ne sont pas spécialement frustrés pour l’instant.»

Cohésion rapide

Difficile à croire, mais il y a moins d’un mois que l’Impact a repris le collier et pourtant, ça n’a pas trop paru à ses deux premiers matchs préparatoires.

La mayonnaise prend très vite dans ce groupe qui comporte une dizaine de nouveaux visages.

«Il y a beaucoup de nouveaux ajouts, mais tout le monde s’est bien intégré et les entraîneurs se sont assurés de faciliter la transition», confirme Samuel Piette.

«Nous sommes encore en train d’apprendre à nous connaître et à connaître nos forces respectives et je suis content de voir que ça fonctionne bien», a ajouté Jukka Raitala.

Équipe changeante

Rémi Garde précise que la cohésion est d’autant plus intéressante qu’ils sont nombreux à se familiariser avec la MLS.

«Il y a 50 % de l’équipe qui change parce que je mixe et il y a parfois trois ou quatre joueurs qui découvrent ce niveau-là, ce qui est quand même important.»

Dans les circonstances, l’entraîneur-chef est heureux de voir comment son équipe a répondu contre le Fire de Chicago, une équipe qui s’est peu renouvelée pendant la saison morte.

«On a joué contre une équipe de Chicago qui avait fait un bon championnat l’année dernière et qui n’a pas eu un tel changement dans son effectif, c’était donc une équipe bien rodée.»

Prudent avec Vargas

Le jeune Chilien Jeisson Vargas n’a pas joué contre Chicago, mercredi. On a préféré ne pas prendre de chance, a précisé Garde.

«Il a eu une petite alerte musculaire il y a 48 heures. On l’a stoppé et pour le moment il est en soins par précaution.»

Garde a laissé entendre que le jeune joueur de milieu de 20 ans a peut-être coupé les coins ronds avant de se présenter à Montréal.

«Il avait coupé, je pense, un certain nombre de semaines avant de venir. Je ne suis pas certain que, quand il est arrivé, il était apte à suivre la préparation telle qu’on l’a faite. Mais a priori, ce n’était pas très méchant.»

Lors de l’affrontement contre Las Vegas, il y a une semaine, Vargas a toutefois laissé entrevoir de belles choses.

«C’est un joueur qui, techniquement, est très intéressant. Il a une maturité dans son jeu qui est assez élevée par rapport à son âge si on le compare à des garçons qui ont son âge dans le groupe.

«Il a un bon potentiel s’il travaille bien et qu’il reste concentré et sérieux.»