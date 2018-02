Gabriel Dumont bientôt de retour

Le Québécois Gabriel Dumont pourrait effectuer un retour au jeu prochainement, puisque les Sénateurs d’Ottawa ont retiré son nom de la liste des blessés, vendredi.

La formation canadienne a également annoncé le rappel de l’attaquant Max McCormick et le renvoi de Colin White aux Senators de Belleville, dans la Ligue américaine.

Dumont est tenu à l’écart du jeu depuis le 25 janvier en raison d’une foulure à la cheville.

Les Sénateurs avaient réclamé l’ancien du Canadien de Montréal au ballottage du Lightning de Tampa Bay au mois de novembre.

En 28 parties depuis le début de la campagne, l’athlète de 27 ans a marqué un filet et ajouté une mention d’aide.

White a quant à lui obtenu trois points, dont deux buts, en 15 matchs cette saison avec les Sénateurs. Il a ajouté 17 points en 32 sorties avec le club-école.

McCormick a pour sa part touché la cible une fois et participé à un but des siens en six duels avec Ottawa, écopant au passage de 24 minutes de pénalité.

Jordan Szwarz dépêché d'urgence

Les Bruins de Boston ont rappelé d’urgence l’attaquant Jordan Szwarz.

Szwarz a pris part à 10 rencontres cette saison avec les Bruins, obtenant trois mentions d’aide.

Au total, il a récolté sept points, dont quatre filets, en 45 parties dans la Ligue nationale de hockey avec les Bruins et les Coyotes de l’Arizona.

Le Canadien s’est démarqué dans les ligues mineures cette saison. Il a fait bouger les cordages à 15 reprises, en plus de se faire complice de 20 réussites, pour un total de 35 points en 34 duels avec les Bruins de Providence.

Il a également conservé un différentiel de +25.

Les Bruins affronteront les Canucks à Vancouver, samedi soir.

Sonny Milano activé, puis rétrogradé

Les Blue Jackets de Columbus ont retiré le nom de l’attaquant Sonny Milano de la liste des blessés, vendredi, avant de le céder à leur club-école, les Monsters de Cleveland.

Milano était tenu à l’écart du jeu depuis le 8 janvier en raison d'une déchirure musculaire à l’abdomen.

L’athlète de 21 ans a disputé 35 rencontres avec les Jackets cette saison, obtenant 13 points, dont huit filets.

Il a également pris part à six parties avec la filiale de la Ligue américaine, récoltant trois mentions d’aide.

Le joueur d'avant a été un choix de premier tour des Blue Jackets, la 16e sélection au total, lors du repêchage de la Ligue nationale de hockey en 2014.