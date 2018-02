Federer écrit une page d'histoire

C’est fait, le Suisse Roger Federer est désormais le plus vieux numéro un mondial du tennis.

Le maestro a écrit, à 36 ans, une page d’histoire en battant le Néerlandais Robin Haase (42e mondial) 4-6, 6-1 et 6-1 en quarts de finale à Rotterdam, vendredi.

Federer surpasse ainsi l’Américain Andre Agassi. En 2003, le «Kid de Las Vegas» s'était hissé au sommet de l'ATP à 33 ans.

«Être numéro 1 mondial est un aboutissement suprême en tennis. Quand vous êtes plus vieux, vous devez travaillez deux fois plus et vous battre dur pour revenir à cet endroit-là. C'est un rêve devenu réalité, a-t-il commenté.

«Cela signifie beaucoup pour moi. J'ai bataillé pour y arriver, j'ai dû gagner beaucoup de matchs l'année dernière. Je n'avais jamais imaginé que ça puisse être possible après mon opération au genou en février 2016. La place de numéro 1 est très difficile à atteindre.»

Le joueur helvète est remonté au premier rang du classement plus de cinq ans après son dernier sacre, qui datait de novembre 2012. Fin janvier, il s'était offert un autre record aux Internatioanux d'Australie avec le plus grand nombre de titres majeurs chez les messieurs, soit 20 victoires.

Par le fait même, il détrône son rival Rafael Nadal, qui soigne une blessure à une cuisse. Il y a fort à parier que l’Espagnol, dont le retour est prévu à Acapulco en février, fera tout pour revenir au sommet.

Devenu no 1 pour la première fois en 2004, Federer devra défendre en mars les 2000 points acquis l'an passé à Indian Wells et Miami.