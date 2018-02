D’une équipe à rebâtir à une autre

Échangés des Rangers de New York aux Coyotes le 23 juin dernier, Derek Stepan et Antti Raanta pouvaient imaginer des jours sombres avec leur nouvelle équipe. Mais ils ne croyaient pas que leurs départs des Blue Shirts sonneraient la première étape d’une reconstruction.

Les Rangers ont provoqué un raz-de-marée dans les sphères de la LNH en publiant une lettre, signée par le président, Glen Sather, et le directeur général, Jeff Gorton, indiquant clairement leur désir de reconstruire l’équipe. Ils ont dévoilé leur jeu en disant à leurs partisans qu’ils échangeraient des joueurs clés de l’équipe afin de redorer leur banque d’espoirs et de choix.

À quelques heures du match contre le Canadien au Gila River Arena, Stepan a parlé de cette stratégie utilisée par Sather et Gorton.

«Pour être honnête, je cherche à me déconnecter des activités des Rangers le plus possible, a répliqué Stepan en entrevue au «Journal de Montréal» après un entraînement matinal au Ice Den de Scottsdale. Je suis maintenant un membre des Coyotes de l’Arizona. Je peux toutefois dire que j’ai aimé chacune de mes journées lors de mes sept saisons avec les Rangers. Je sais qu’ils sont une organisation sérieuse et qu’ils font tout pour former une équipe gagnante.»

Après la réponse de courtoisie, Stepan a fini par aborder le sujet.

«Quand ils ont échangé Antti et moi aux Coyotes, c’était la première étape d’une reconstruction. Ils ont aussi racheté le contrat du défenseur Dan Girardi. Mais à ce moment, ils utilisaient une terminaison différente. On parlait d’un redémarrage rapide (reboot on the fly). Cette stratégie n’a finalement pas fonctionné. Ils feront maintenant une reconstruction complète en misant sur le repêchage. Avec la lettre, les dirigeants ont opté pour la transparence.»

Un mot tabou

Dans un autre coin du vestiaire des Coyotes, Raanta a également discuté de son ancienne équipe.

«Il faut parfois y aller de décisions difficiles quand les résultats ne sont pas là, a souligné le gardien finlandais. Mais après la publication de la lettre, les Rangers ont gagné deux matchs d’affilée. C’était peut-être une stratégie pour fouetter l’équipe ! J’imagine qu’à l’intérieur du vestiaire, les joueurs n’ont pas le goût d’entendre le mot reconstruction. C’est un message fort envoyé par la direction de l’équipe, c’est une sorte de réveil.

«Les Rangers misaient sur le même groupe de joueurs depuis longtemps, a-t-il poursuivi. Avec la réalité d’un plafond salarial, tu ne peux pas garder toujours le même noyau. À Chicago, les Blackhawks ont échangé plusieurs joueurs qui avaient remporté la coupe Stanley. Tu ne veux pas vivre une reconstruction puisque ça demande du temps et de la patience, mais c’est parfois la meilleure solution pour repartir sur des bases solides. Les bonnes équipes construisent avec le repêchage.»

De la patience

En Arizona, les Coyotes manqueront les séries pour une sixième saison d’affilée. Ils occupent actuellement le 31e et dernier rang au classement général.

«Honnêtement, je m’attendais à vivre des jours difficiles, a mentionné Stepan. Il y a plusieurs jeunes au sein de cette équipe. Je ne pensais pas que l’équipe était pour connaître un aussi mauvais départ. Dès le mois de novembre, les séries devenaient impossibles. Il ne faut juste pas baisser les bras même si c’est difficile. J’ai dit aux dirigeants de l’équipe que je désirais être patient. Je veux faire partie de la solution et aider les jeunes.»

À ses sept premières saisons dans la LNH avec les Rangers, Stepan avait toujours participé aux séries. Il connaîtra maintenant une autre réalité. Mais il aurait vécu probablement la même chose à Manhattan.