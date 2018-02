DeMar DeRozan de retour à la maison

Le week-end du match des étoiles de la NBA, présenté à Los Angeles, aura une signification particulière pour DeMar DeRozan. En plus de prendre part à la classique annuelle pour une quatrième fois de suite, une deuxième fois en tant que partant, le joueur-vedette des Raptors de Toronto fera l’étalage de ses talents devant les siens.

«Avoir l’occasion de retourner à la maison et de jouer devant ma famille et mes amis... je n’ai pas de mots pour décrire comment je me sens, a-t-il dit au "Toronto Star". C’est incroyable.»

DeRozan a grandi à Compton, une banlieue de Los Angeles. Il a joué son basketball universitaire à l’Université de Californie du Sud (USC), avant d’être repêché neuvième au total en 2009 par les Raptors.

«C’est un honneur pour lui, a indiqué son entraîneur-chef, Dwane Casey, qui sera aussi en action au match des étoiles dimanche. Je suis content qu’il ait l’occasion de retourner à Los Angeles, là où il a joué au basketball à l’école secondaire et à l’université.»

Les Raptors bien représentés

En plus de DeRozan et de Casey, Kyle Lowry représentera les Raptors en Californie ce week-end.

DeRozan a été élu au sein des partants tandis que Lowry a été choisi pour faire partie des substituts. Même si la NBA a abandonné le duel traditionnel entre l’Association Est et l’Association Ouest, DeRozan et Lowry seront coéquipiers puisqu’ils ont été repêchés par le même capitaine, Stephen Curry.

Casey, pour sa part, sera l’entraîneur de l’équipe de LeBron James.

Lowry sera également en action samedi dans le cadre des concours d’habiletés. Il prendra part à la compétition des lancers de trois points pour une troisième année de suite. Il a un taux d’efficacité de 38,9 % du centre-ville cette saison.

Il bataillera contre Eric Gordon, des Rockets de Houston, Klay Thompson, des Warriors de Golden State, Bradley Beal, des Wizards de Washington, Paul George, du Thunder d’Oklahoma City, Devin Booker, des Suns de Phoenix, Wayne Ellington, du Heat de Miami, et Tobias Harris, des Clippers de Los Angeles.