Cette semaine dans l’univers de la WWE: «À quoi je joue? Je joue de la (grosse) guitare!»

Publié aujourd'hui à 09h55

Mis à jouraujourd'hui à 09h58

Le moment «Oui, Oui, Oui!» de la semaine

via GIPHY

Je décerne mon moment «Oui, Oui, Oui!» de la semaine au segment entre Elias et Braun Strowman. J’en conviens, ce n’est pas fait pour tout le monde. Et certains diront que Strowman ne devrait pas faire de comédie. Mais de le voir arriver avec ce que mon collègue Kevin Raphaël appelait «une grosse guitare» était vraiment amusant. Le côté plus destructeur de Strowman était tout de même présent lorsqu’il lui a asséné un solide coup de contrebasse dans le dos. Bref, ça demeure du divertissement sportif et j’ai été diverti à souhait!

Le «KO» de la semaine

via GIPHY

Je donne mon «KO» de la semaine à la finale de Fast Lane. J’ai hâte d’avoir des réponses, mettons. Je ne comprends pas comment on peut justifier qu’un gars comme Corbin, qui n’a pas la fiche la plus reluisante en ce moment, et Ziggler, qui n’a qu’un seul match en simple depuis qu’il a laissé le titre des États-Unis vacant, peuvent soudainement devenir des aspirants au titre. De plus, toute cette histoire est en dessous de celle entre les deux têtes dirigeantes de SmackDown Live et là-dessus j’ai encore plus de questions. J’espère avoir des réponses quelque part entre Columbus et La Nouvelle-Orléans!

Ce que vous devez savoir

Finn Balor et Seth Rollins ont tous les deux pris un tombé sur Bray Wyatt, ce qui a forcé Kurt Angle à les déclarer tous les deux gagnants du combat. Du coup, les deux seront ajoutés au match Elimination Chamber le 25 février prochain. Le match aura sept participants pour la première fois. Parlant de cet événement spécial, il a été annoncé que Ronda Rousey y sera afin de signer officiellement son contrat.

Vidéo de la semaine

Un combat que j’ai bien aimé entre Banks et Bayley

Tweet de la semaine

Une ancienne lutteuse de GLOW et de la WWE, Ivory fait son entrée parmi les légendes.

Congratulations to @MorettiIvory on being the latest inductee named to the @WWE Hall of Fame Class of 2018! #WWEHOF pic.twitter.com/R66JOlF90h — WWE (@WWE) February 14, 2018

Résultats rapides

San Jose, Californie

John Cena a battu Le Miz dans un match où le perdant devra entrer 1er dans le match Elimination Chamber de l’événement spécial du même nom le 25 février prochain

La Renaissance (Dash et Dawson) a défait Karl Anderson et Luke Gallows

Seth Rollins a convaincu le directeur général Kurt Angle de l’ajouter au combat principal pour déterminer le 6e et dernier participant au match Elimination Chamber.

Bayley a vaincu Sasha Banks

L’Absolution, acc. par Paige a battu l’équipe composée d’Alexa Bliss et de Mickie James

Alors qu’Elias jouait de la guitare dans l’arène, Braun Strowman est apparu sur la rampe avec une contrebasse. Après avoir chanté à son tour, il s’est rendu au ring où il s’est fait sournoisement attaquer par Elias. Mais Strowman a repris le dessus et lui a assené un coup de contrebasse dans le dos

Roman Reigns a défait Sheamus, acc. par Cesaro

Ivory a été annoncé dans la cohorte 2018 du Temple de la Renommée de la WWE

Seth Rollins et Finn Balor ont tous les deux remporté un match à 5 afin de déterminer le dernier participant au match Elimination Chamber, qui les opposait à Bray Wyatt, Matt Hardy et Apollo Crews

Ce que vous devez savoir

Suite aux assauts des Québécois Owens et Zayn sur Baron Corbin et Dolph Ziggler, Shane McMahon a avisé Daniel Bryan qu’il y aurait deux combats ce soir, Owens contre Corbin et Zayn contre Ziggler et que si Corbin et Ziggler gagnaient, ils seraient ajoutés au match pour le championnat de la WWE à Fast Lane. Il a aussi fait référence que Zayn et Owens étaient «les gars» à Bryan. À suivre comme dirait l’autre!

Vidéo de la semaine

Une bonne finale entre Zayn et Ziggler.

Tweet de la semaine

Il commence à y avoir foule dans ce match!

Résultats rapides

Bakersfield, Californie

Le match entre Dolph Ziggler et Baron Corbin n’a pas eu lieu alors que Kevin Owens et Sami Zayn ont attaqué les deux lutteurs

Charlotte Flair, acc. par Becky Lynch et Naomi a battu Sarah Logan, acc. par Ruby Riott et Liv Morgan

Baron Corbin a défait Kevin Owens pour ainsi faire partie du match pour le championnat de la WWE à Fast Lane le 5 mars.

Une altercation a eu lieu autour du championnat des États-Unis entre le champion Bobby Roode, Randy Orton et Jinder Mahal.

Le New Day, acc. par Xavier Woods a vaincu Chad Gable et Shelton Benjamin

La discorde semble continuer entre Kevin Owens et Sami Zayn alors que Zayn n’était pas content qu’Owens ait perdu plus tôt et a ajouté qu’à Fast Lane, ce sera chacun pour soi.

Doplh Ziggler a défait Sami Zayn pour ainsi faire partie du match pour le championnat de la WWE à Fast Lane le 5 mars.

Ce que vous devez savoir

Les surprises continuent à 205 Live. Après une victoire de Roderick Strong la semaine dernière dans le tournoi, voici qu’un autre membre occasionnel de NXT, Mark Andrews, a défait Akira Tozawa. De plus, la semaine prochaine, on a annoncé qu’un autre membre de NXT, Buddy Murphy, fera face à Ariya Daivari.

Vidéo de la semaine

La surprise de la semaine, Andrews qui bat Tozawa.

Tweet de la semaine

C’est ce que 205 Live devrait toujours être!

Résultats rapides

Bakersfield, Californie

Mark Andrews a battu Akira Tozawa dans la 1ère ronde du tournoi pour couronner un nouveau champion des mi-lourds

Drew Gulak a défait Tony Nese dans la 1ère ronde du tournoi pour couronner un nouveau champion des mi-lourds

Ce que vous devez savoir

«La Reine de Pique» Shayna Baszler continue sa dominance sur la championne, sans toutefois pouvoir mettre la main sur le titre féminin tant convoité, tandis que le champion du Royaume-Uni Pete Dunne et celui qui a avancé à la 2e ronde du tournoi des mi-lourds, Roderick Strong, ont offert un classique.

Vidéo de la semaine

Le match de la semaine selon moi, Strong et Dunne!

Tweet de la semaine

Est-ce qu’on verra bientôt un match retour entre les deux finalistes de la Classique Mae Young?

Résultats rapides

Atlanta, Georgie

Le champion du Royaume-Uni Pete Dunne a défait Roderick Strong

TM61 a battu John Skyler et Andrew Duckworth

Shayna Baszler a vaincu la championne de NXT Ember Moon par disqualification lorsque Kairi Sane est intervenue en faveur de Moon.

On a annoncé que la semaine prochaine le champion de NXT Andrade « Cien » Almas affrontera Johnny Gargano alors que le titre d’Almas et la carrière à NXT de Gargano seront en jeu.

Ce que vous devez savoir

Le Facebook Mixed Match Challenge est un tournoi par équipe mixte. Il n’est pas disponible au Canada les mardis soirs parce que Facebook Watch, la plateforme sur laquelle l’émission est présentée, n’est pas disponible ici. L’émission est par contre disponible les jeudis soir sur la chaîne de la WWE.

Tweet de la semaine

Alors que c’était la Journée de Rusev, Lana et son homme ont remporté la victoire.

Tonight a miracle happen ! I won my first match on #RusevDay against one of the greatest in ring competitors & history makers @itsBayleyWWE !!! I believe in miracles ... I believe in dreams! #WWEMMC pic.twitter.com/819WF9B3x8 — CJ (Lana) Perry (@LanaWWE) February 14, 2018

Résultats rapides

Bakersfield, Californie

Lana et Rusev ont vaincu Bayley et Elias

Nia Jax et Apollo Crerws affronteront Charlotte et Bobby Roode la semaine prochaine

Ceci complète le tour d’horizon à la WWE pour cette semaine.

Ne manquez pas la lutte WWE Raw, à l’antenne de TVA Sports, tous les mercredis en fin de soirée avec Kevin Raphaël et moi-même, Patric Laprade. Pour plus de détails sur l’heure de diffusion et sur les rediffusions, consultez la grille horaire de TVA Sports.

Pour me joindre, vous pouvez le faire via mon adresse courriel au patric_laprade@videotron.ca, sur Facebook ou sur Twitter avec l’aide du mot clic #LutteTVASports.

Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, si Dieu le veut!