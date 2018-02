«C’était très spécial» –Maxim Noreau

Même s’ils évoluent dans des ligues professionnelles depuis quelques années, les joueurs du Canada étaient un peu nerveux lorsqu’ils ont sauté sur la glace pour leur premier match olympique en carrière.

Ce fut le cas de Maxim Noreau.

«C’était très spécial être sur la glace avant que le match commence, a souligné le Québécois. Toutes les familles sont arrivées ici et c’est quelque chose d’incroyable.

«On était prêts à vraiment tout donner. On a bloqué des lancers et on a encaissé des mises en échec pour faire des jeux. On voit déjà que l’esprit d’équipe est en train de s’installer.»

Celui qui a disputé quelques rencontres avec le Wild du Minnesota entre 2009 et 2011 a fait les choses en grand. Il a inscrit son premier but aux Jeux olympiques avec un boulet de canon lors d’un avantage numérique.

«On a beaucoup travaillé sur cette facette de notre jeu parce qu’on a beaucoup de nouveaux joueurs, a souligné un Noreau très modeste. Lorsque tu bouges bien la rondelle et que tu as un gars comme René Bourque devant le filet, c’est plus facile de marquer des buts.»

Des passages à vide

Durant leur premier match de la phase préliminaire, les joueurs canadiens ont connu quelques passages à vide, surtout lors des dernières minutes des deux dernières périodes.

«Il y a des moments dans le match où on a essayé d’être trop beaux dans notre façon de jouer, a indiqué Noreau. On a commis des revirements et c’est pourquoi on demeurait dans notre zone plus longtemps qu’on le souhaitait.

«Il va falloir éliminer cela de notre jeu et faire des choses plus simples.»

Le plan de match du Canada ne nécessite pas une maîtrise en économie à Harvard pour le comprendre. Les attaquants ont eu l’ordre de limiter le nombre de passes et de lancer le plus souvent possible.

«Lorsque tu mets de bons joueurs ensemble, ils font souvent deux ou trois passes de plus, mais parfois ça ne marche pas, a précisé Noreau. On a réussi à le faire contre la Suisse notamment lors du but de René Bourque. Ce n’était rien de beau, mais ç’a fonctionné.»