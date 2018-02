Alex McLeish nouveau sélectionneur de l'Écosse

Alex McLeish a été nommé sélectionneur de l'équipe de football d'Écosse, a annoncé vendredi l'Association écossaise de football (SFA).

Il s'agit d'un retour pour McLeish, 59 ans, qui avait déjà été en charge de l'équipe d'Ecosse, qui avait remporté sept de ses 10 derniers matches lors de son dernier passage en 2007, dont un succès remporté face à la France (1-0).

Il remplace à ce poste Gordon Strachan, son ancien coéquipier d'Aberdeen et d'Écosse, qui a quitté son poste en octobre après avoir échoué à qualifier l'Ecosse pour le Mondial.

Les premiers matches de McLeish en tant que sélectionneur auront lieu le mois prochain en amical contre le Costa Rica et la Hongrie. Le premier se déroulera à Hampden Park le 23 mars contre le Costa Rica, suivi d'un voyage en Hongrie quatre jours plus tard.

«C'est un immense honneur d'être nommé entraîneur-chef de l'équipe nationale d'Écosse», a déclaré McLeish, cité dans un communiqué de la SFA.

Le président de la SFA, Alan McRae, se réjouit pour sa part de la nomination de McLeish en déclarant: "Alex McLeish est une véritable légende écossaise et un leader naturel qui a connu du succès au niveau des clubs en Écosse et en Angleterre et au niveau international".