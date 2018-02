Tess Critchlow s’arrête en demi-finale

La Britanno-Colombienne Tess Critchlow s’est frayé un chemin jusqu’à la petite finale pour terminer au neuvième rang lors de la compétition de snowboard cross des Jeux olympiques de Pyeongchang.

L’Italienne Michela Moioli est montée sur la plus haute marche du podium devançant la Française Julia Pereira De Sousa Mabileau et la Tchèque Eva Samkova, qui ont respectivement décroché la médaille d’argent et de bronze.

L’Américaine Lindsey Jacobellis a terminé au pied du podium.

Autres Canadiennes

L’Ontarienne Zoe Bergermann était de la deuxième vague des quarts de finale avec Critchlow, mais elle n’a pas complété le parcours après une chute.

Carle Brenneman, de la Colombie-Britannique, était de la dernière vague et elle a raté sa qualification pour les demi-finales par une position.

La Britanno-Colombienne Maryeta O’Dine n’a pas pris le départ, elle qui a chuté à l’entraînement et qui est aux prises avec des symptômes de commotion cérébrale.