Soirée de trois points pour Mathew Barzal

Mathew Barzal a participé à tous les buts des Islanders de New York et Jaroslav Halak a réalisé 50 arrêts pour blanchir les Rangers de New York par le pointage de 3-0, mardi à Brooklyn.

Barzal a été le complice de Josh Bailey en première période, de Jordan Eberle, au deuxième tiers et de Thomas Hickey, en troisième.

La recrue des Islanders a franchi le cap des 60 points, lui qui en compte maintenant 62, dont 16 buts.

En repoussant les 50 rondelles dirigées vers lui, l’ancien gardien du Canadien a réalisé son premier jeu blanc de la saison et son 42e en carrière.

Henrik Lundqvist a failli trois fois sur 35 lancers.

Les deux formations new-yorkaises occupent les derniers rangs de la section Metropolitaine. Les Islanders ont trois points de plus que leurs rivaux de la Grosse Pomme.