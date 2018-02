Ryon Healy opéré

Le joueur de premier but des Mariners de Seattle Ryon Healy a été opéré à la main droite et sera à l’écart du jeu pour les quatre à six prochaines semaines.

Acquis des Athletics d’Oakland en novembre dernier, Healy a dû passer sous le bistouri pour retirer un fragment osseux.

Pouvant aussi évoluer au troisième coussin, le droitier a totalisé 25 circuits et 78 points produits en 149 rencontres lors de la saison 2017, affichant une moyenne au bâton de ,271.

Pendant la campagne précédente, sa première dans les grandes ligues, il avait cogné 13 longues balles et fait compter 37 points en 72 matchs.