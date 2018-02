Patrice Bernier se joint à l'équipe de TVA Sports

Une semaine après avoir annoncé l'embauche de l'ancien joueur de l'Impact de Montréal Hassoun Camara, TVA Sports effectue une autre acquisition de taille. L'ex-capitaine de l'Impact Patrice Bernier se joint à la station en tant que collaborateur à l'émission L'Impact cette semaine.

Patrice aura le mandat de commenter en tant qu'expert toutes les nouvelles qui concernent la MLS ainsi que l'Impact de Montréal.

«Je suis très fier de me joindre à l’équipe de TVA Sports qui, tout comme moi, partage une grande passion pour l’Impact de Montréal et la MLS. Cette nouvelle opportunité me permettra de continuer à partager mon amour pour mon sport, mais cette fois à travers la télévision. J’ai d’ailleurs très hâte au premier rendez-vous de la saison afin d’échanger sur toutes les nouvelles de la Ligue», de mentionner l'ancien no 8 du onze montréalais.

Bernier a a pris part à 151 parties avec l'Impact de Montréal de 2012 à 2017, inscrivant au passage 15 buts. Il occupait les fonctions de capitaine de l'équipe depuis la saison 2014.

«Patrice a été un joueur marquant pour le club montréalais et a toujours su garder une grande proximité avec les amateurs. Nous sommes heureux qu’il vienne compléter l’équipe soccer de TVA Sports avec Hassoun Camara, à quelques jours du coup d’envoi de la 25e saison de l’Impact de Montréal», a déclaré Serge Fortin, vice-président TVA Sports.

Bernier fera sa première apparition à l'émission L’Impact cette semaine, le 1er mars prochain, un rendez-vous à ne pas manquer dès 18 h 30 sur les ondes de TVA Sports.