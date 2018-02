Olympiques: Catrine Lavallée ne passe pas en sauts

La skieuse acrobatique Catrine Lavallée est passée par toute une gamme d’émotions jeudi soir, au premier jour de l’épreuve des sauts aux Jeux olympiques de Pyeongchang. Le parcours de la Montréalaise s’est arrêté après les deux manches qualificatives et elle a conclu la compétition au 19e échelon.

«C’est juste incroyable. C’est tellement le "fun", tellement "relax", mais tellement stressant en même temps», a lancé Lavallée.

La Québécoise a entamé la compétition en prenant provisoirement le 16e rang grâce à ses 73,08 points obtenus pour son back full full (un double périlleux arrière jumelé à deux villes). Si les six premières accédaient directement à la finale, les 19 autres concurrentes restantes se retrouvaient en haut de la piste pour une deuxième manche de qualification où six autres laissez-passer étaient disponibles.

À son deuxième passage, Lavallée a obtenu 71,34 points pour son back lay full (un double périlleux arrière, le premier en position tendue, le deuxième avec une vrille). Malgré un meilleur atterrissage, elle n’a pu améliorer sa première marque qui a été conservée, mais qui ne fut toujours pas suffisante pour avancer aux finales de vendredi.

«J’ai fait tout ce que je pouvais donc je suis fière de moi, a mentionné l’athlète de 23 ans. Chaque saut est différent donc on repart à zéro. Dans le premier, j’étais vraiment plus stressée que dans le deuxième. J’étais plus craintive. Mais je suis une olympienne maintenant!», s’est-elle exclamée.

Un grand événement

Pour la Québécoise, aucune Coupe du monde, aucun Championnat du monde n’est comparable à ce qu’elle vient de vivre.

«Venir ici, c’est comme le spectacle de fin d’année. Avant d’arriver, je ne savais pas si j’avais envie de pleurer, de rire ou de vomir. J’étais toute mélangée. C’est mille fois mieux. C’est trop plaisant, l’ambiance est malade et c’est la chance de ta vie.»

L’expérience acquise lui servira pour le prochain cycle olympique, elle qui, depuis ses débuts en ski acrobatique, a les Jeux de Pékin de 2022 dans sa mire. «Je visais vraiment les prochains Jeux olympiques. Le niveau de difficulté de mes sauts n’est pas encore assez élevé. Il aurait fallu que je les fasse parfaitement pour espérer une médaille. J’ai appris beaucoup et les prochains vont être bien différents», a-t-elle dit.

«La grande leçon est de prendre le temps de respirer en haut. En ce moment, je recommencerais tout, car ç’a été bien trop vite. Je veux le refaire!»

Ses Jeux olympiques terminés, Lavallée se promet d’être la plus grande partisane de ses coéquipiers Lewis Irving et Olivier Rochon qui s’élanceront à leur tour lors des qualifications samedi soir. «Ces gars-là sont ma famille. C’est à leur tour de briller maintenant!»