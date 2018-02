Nico Hischier inspire les Devils

La recrue Nico Hischier a marqué un but et récolté deux mentions d’aide pour permettre aux Devils du New Jersey de vaincre les Hurricanes de la Caroline par la marque de 5-2, jeudi à Newark.

À VOIR : Sommaire

Stefan Noesen s’est également signalé dans la victoire en trouvant le fond du filet à deux reprises. Damon Severson et Kyle Palmieri ont été les autres marqueurs pour les Devils.

Du côté de la Caroline, Jeff Skinner et Brett Pesce sont parvenus à déjouer Keith Kinkaid qui a repoussé 27 rondelles pour enregistrer sa 12e victoire de la saison.

Avec ce gain, les Devils ont empêché les Hurricanes de les dépasser au classement. Avant la rencontre, un seul point séparait les deux équipes.

Devant le filet des Hurricanes, Scott Darling a cédé cinq fois sur 22 lancers.