Marcus Stroman perd sa cause

Le lanceur des Blue Jays de Toronto Marcus Stroman a perdu sa cause en arbitrage salarial, jeudi.

D’après le site FanRag Sports, Stroman touchera 6,5 millions $ en 2018, soit 400 000 $ de moins que le montant souhaité.

Just being real. Not mad at all. I’m aware of the business. Just opens your eyes going through the arbitration process. Second time going through it. Still love my team and the entire country of Canada. More upset that I had to fly to AZ and miss my Monday workout. Lol