Les Blue Jays embauchent le lanceur Jaime Garcia

Les Blue Jays de Toronto ont ajouté de la profondeur au monticule, jeudi, en octroyant un contrat d’un an au vétéran gaucher Jaime Garcia.

Celui-ci gagnera un salaire de 8 millions $ lors de la prochaine saison. Le club détient par ailleurs une option pour la campagne 2019.

Âgé de 31 ans, Garcia a longtemps porté les couleurs des Cardinals de St. Louis. En 158 matchs, dont 147 départs avec cette équipe, il a conservé une fiche de 62-45 et une moyenne de points mérités de 3,57.

Dans une année plutôt mouvementée, Garcia a poursuivi sa carrière avec les Braves d’Atlanta, les Twins du Minnesota et les Yankees de New York, la saison dernière. Il a alors totalisé un dossier de 5-10 et une moyenne de 4,41 en 27 départs, dont 18 avec les Braves.