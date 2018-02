Le Rouge et Noir acquiert Andrew Lue

Le Rouge et Noir d’Ottawa a fait signer un contrat d’un an à l’ancien demi défensif des Alouettes de Montréal Andrew Lue, ainsi qu’au joueur de ligne défensive Cameron Walker.

«Cameron et Andrew sont de jeunes joueurs nationaux qui ont fait leurs preuves et seront en mesure de contribuer en défensive et sur les unités spéciales», a expliqué le directeur général de l’équipe de la capitale fédérale, Marcel Desjardins, dans un communiqué.

Lue a joué sept parties avec les Eskimos d’Edmonton l’an dernier, totalisant quatre plaqués sur les unités spéciales.

En quatre saisons dans la Ligue canadienne de football avec les Eskimos d’Edmonton, les Roughriders de la Saskatchewan et les Moineaux, le produit de l’Université Queen’s a stoppé l’adversaire 29 fois au sein des unités spéciales.

De son côté, Walker a participé à 35 joutes en trois ans avec les Argonauts de Toronto, réussissant sept plaqués sur les unités spéciales en 2017.