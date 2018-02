Le défi Veleno au menu des Remparts

Les défis ne manquent pas pour les Remparts de Québec en cette fin de campagne dans la LHJMQ.

Après s’être frottés mardi à l’une des équipes les plus améliorées de la dernière période des transactions, les hommes de Philippe Boucher visiteront le joueur de l’heure, vendredi soir, à Drummondville.

«C’est aussi une des équipes de l’heure», a prévenu d’emblée l’entraîneur-chef des Remparts quand on a évoqué la confrontation contre les Voltigeurs et un certain Joseph Veleno, tout simplement magistral depuis son arrivée dans le Centre-du-Québec. Drummondville (36-15-3) pointe au quatrième échelon.

Le patineur de 17 ans, acquis par les Voltigeurs des Sea Dogs de Saint John à l’ouverture de la période des échanges, compte neuf buts et 32 points en 19 rencontres avec sa nouvelle équipe. Il avait inscrit 30 points en 13 parties avant d’être blanchi lors du deuxième rendez-vous de la Classique hivernale, samedi passé.

Même si Veleno représente un danger assuré pour ses adversaires, Boucher tentera d’employer une stratégie universelle contre la troupe de Dominique Ducharme.

«On est sur la route, alors pourra-t-on "matcher" [nos joueurs contre leurs joueurs] autant qu’on l’a fait contre certaines équipes à la maison? Ça va être plus difficile. Oui, on va essayer de mettre certains joueurs contre lui, mais ils n’ont pas juste une ligne.

«Si on passe notre soirée à se concentrer juste sur lui, on va oublier de très bons joueurs», a observé le pilote des Remparts, faisant notamment référence à Yvan Mongo et Robert Lynch.

Bonne lancée

En dépit du revers de 4-1 écopé aux mains des Tigres de Victoriaville, mardi, Boucher s’emballe rapidement en repensant au boulot de ses jeunesses sur lames dans les derniers matchs. N’eut été d’un manque d’opportunisme, le résultat aurait pu être fort différent.

«J’aime comment on fait les choses depuis un bon bout de temps.

Le premier but, je crois qu’Antoine [Samuel] aimerait le revoir, et le deuxième, on était rendu à trois gars derrière le but. Ce sont de petits détails qu’on ne peut pas se permettre d’échapper à ce temps-ci de l’année et on les a travaillés à l’entraînement», a-t-il mentionné.

Côté en confiance

L’attaquant Louis-Filip Côté partageait sensiblement la même vision que son patron.

«Le pointage ne définit pas vraiment le match qu’on a joué. On aurait mérité un meilleur sort. On a frappé trois poteaux durant le match. Parfois, la rondelle ne veut juste pas aller dans le but», a dit celui qui se plaît dans son nouveau rôle de spécialiste du désavantage numérique.

«J’ai pris de la confiance dans ce rôle et j’aime jouer en désavantage, ça m’a donné de la confiance. J’avais joué à cette position plus jeune, soit dans les rangs bantam et midget, mais c’était la première fois dans le junior cette année.»

Comme quoi les points – 18 pour la fierté de Laurier-Station – ne rendent pas toujours justice à l’apport d’un joueur.

Un duel corsé à prévoir au premier tour

À moins d’un miracle, les Remparts de Québec termineront la saison au mieux en septième position du classement général. Un scénario qui sera loin d’être idéal en lever de rideau du bal éliminatoire.

Présentement installés au huitième échelon, les représentants de la Vieille Capitale se retrouvent à trois points des Tigres de Victoriaville et du septième rang, avec 12 matchs à jouer.

Les Tigres ont disputé le même nombre de matchs. Les Olympiques de Gatineau (neuvièmes, 62 points) et les Islanders de Charlottetown (10es, 62 points) possèdent deux matchs en main sur les Remparts, ce qui annonce une chaude lutte d’ici le dernier week-end d’activités.

S’il est impossible de prédire l’identité de l’adversaire des Remparts au premier tour, il est assuré que celui-ci donnera bien du fil à retordre à la bande de Philippe Boucher, qui n’a pas signé de victoire dans un contexte éliminatoire depuis le printemps 2015.

«On saura les affrontements le dernier samedi, le 17 mars. Est-ce que 8 contre 9 sera un bon duel? Absolument. Est-ce qu’un 3 contre 14 risque d’être un bon affrontement? Ce le sera aussi. Il faut bien faire les choses. On s’est donné l’objectif d’obtenir l’avantage de la glace.

«À partir de là, on va affronter qui? Personne n’aura une première ronde facile. On n’est pas encore rendus là, mais ce n’est pas rare dans la Ligue nationale qu’il y a des surprises en première ronde où la huitième équipe élimine la première», a avancé le grand patron des opérations hockey.

Deux petites glaces

À Drummondville, les Remparts fouleront l’une des plus petites patinoires du circuit Courteau (190 pi de long par 85 pi de large), mais il n’en sera rien comparativement à celle du Palais des sports de Jonquière, qui fait 185 pi x 85 pi. C’est là où ils se mesureront aux Saguenéens de Chicoutimi, dimanche, en raison de la fermeture temporaire du Centre Georges-Vézina.

«J’aime mieux jouer là-dessus que sur une glace olympique! Ça va ressembler à ce qu’on vit à Rouyn-Noranda où ça apporte certaines difficultés. Ce sera un autre défi. Ça favorise le jeu physique, un aspect où on fait un bon travail.»

Antoine Samuel sera le gardien partant face aux Voltigeurs, alors que Dereck Baribeau pourrait être employé contre les Saguenéens.