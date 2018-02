Larry Fitzgerald de retour la saison prochaine

Le receveur de passes des Cardinals de l’Arizona Larry Fitzgerald disputera sa 15e saison dans la NFL, a annoncé son équipe, jeudi.

Du même coup, le joueur de 34 ans a mis fin aux spéculations entourant son avenir dans le football professionnel, lui qui avait par ailleurs accepté une prolongation de contrat en novembre dernier. Son entente est valide jusqu’à la fin de la campagne 2018.

L’an passé, Fitzgerald a récolté 1156 verges et six touchés en 109 réceptions. Depuis le début de sa carrière dans la NFL en 2004, il a totalisé 15 545 verges et 110 majeurs en 1234 attrapés. Le vétéran compte 11 invitations au Pro Bowl.