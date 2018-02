Odorizzi, McHugh et Bauer ont gain de cause en arbitrage

Les lanceurs Jake Odorizzi, Collin McHugh et Trevor Bauer, respectivement des Rays de Tampa Bay, des Astros de Houston et des Indians de Cleveland, ont remporté leur cause en arbitrage salarial, jeudi.

Odorizzi touchera 6,3 millions $, selon le quotidien «Tampa Bay Times».

Son équipe était prête à lui donner 6,05 millions $. Par ailleurs, c’est la deuxième année de suite que l’artilleur a gain de cause face aux Rays.

En 2017, le droitier a conservé une fiche de 10-8 et une moyenne de points mérités de 4,14. Il a concédé 61 buts sur balles et réussi 127 retraits sur des prises en 143 manches et un tiers.

Son dossier en carrière dans le baseball majeur est de 40-38 et sa moyenne, de 3,83.

Pour ce qui est de McHugh, il gagnera 5 millions $ en 2018. Houston lui proposait 4,55 millions $, d’après le site FanRag Sports.

L’an dernier, il a aidé les Astros à gagner la Série mondiale, décrochant cinq victoires en sept décisions et maintenant une moyenne de 3,55 au cours du calendrier régulier.

À vie, il présente une fiche de 48-36 et une moyenne de 4,08.

Bauer aura droit à 6,525 millions $ lors de la prochaine campagne, selon le site FanRag Sports.

Cleveland lui offrait 5,3 millions $. Pendant la plus récente saison, il a totalisé 17 victoires en 26 décisions et affiché une moyenne de points mérités de 4,19.

À vie dans les grandes ligues, il compte 47 gains et 41 revers en 132 parties.