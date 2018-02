Gallagher et Carr ravivent momentanément la flamme du Tricolore

En retard par trois buts au début du dernier engagement, les Canadiens de Montréal ont eu besoin d'une étincelle. À leur habitude, Brendan Gallagher et Daniel Carr ont répondu à l'appel à la vitesse de l'éclair.

Posté à l'embouchure du filet avec quelque cinq minutes écoulées au cadran, le meilleur buteur du Tricolore a de nouveau fait mouche malgré l'angle restreint.

Puis, quelques instants plus tard, Max Domi des Coyotes a volé momentanément l'espace sous les projecteurs en plongeant pour voler un but certain aux hommes de Claude Julien.

Daniel Carr s'est empressé d'effacer ce bref moment de brio du centre de la meute en inscrivant le deuxième but en moins de deux minutes de jeu du Bleu-Blanc-Rouge!