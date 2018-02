Fusillade en Floride : Anthony Rizzo pleure son ancienne école

Le joueur de premier but des Cubs de Chicago Anthony Rizzo a quitté momentanément le camp d’entraînement de son équipe en Arizona, afin de retrouver les membres de sa famille en Floride, à la suite de la fusillade survenue dans son ancienne école secondaire mercredi à Parkland.

Natif de Fort Lauderdale, Rizzo a exprimé sa tristesse sur les réseaux sociaux après que 17 personnes eurent été tuées et 14 autres blessées lors de cette fusillade.

Le suspect présumé, Nikolas Cruz, a été appréhendé et inculpé de 17 chefs d’accusation de meurtre prémédité, selon le réseau NBC.

«Parkland et Coral Springs, restez forts! Cela est hors de contrôle et notre pays a désespérément besoin de changement, a écrit le joueur des Cubs sur son compte Twitter, tout en demandant une modification dans la loi américaine relative aux armes à feu.

Parkland and Coral Springs please stay strong! This is out of control and and our country is in desperate need for change. I hope In this darkest of times back home this brings everyone together and we can find love. You’re all in my prayers ��������