Federer à une marche du trône

Plus qu'une victoire et Roger Federer deviendra le plus vieux N.1 mondial. Le maestro suisse est en passe d'écrire un nouveau chapitre de l'histoire du tennis après son succès devant l'Allemand Philipp Kolschreiber, jeudi à Rotterdam.

Le record de l'Américain Andre Agassi ne tient plus qu'à un fil... En 2003, le "Kid de Las Vegas" s'était hissé au sommet de l'ATP à tout juste 33 ans. Federer peut le surpasser à 36 ans et six mois.

Il ne lui reste plus qu'un match à remporter, vendredi face au Néerlandais Robin Haase (42e mondial) ou son compatriote Tallon Griekspoor (259e). Les deux hommes devaient s'affronter dans la soirée pour s'offrir un duel de prestige avec l'homme aux vingt titres majeurs.

En écartant Kohlschreiber (7-6 (8), 7-5), l'obstacle le plus haut - 36e mondial - sur sa route vers la couronne, Federer semble avoir fait le plus dur. Après les trois quarts d'heure d'échauffement mercredi contre le Belge Ruben Bemelmans (6-1, 6-2), le niveau d'adversité est monté en flèche.

S'il franchit les quarts de finale, «RF» se parerait de la couronne pour la première fois depuis 2012.