Des inquiétudes au sujet de Pacioretty dans la LNH

Sachant que Max Pacioretty a marqué à cinq reprises au moins 30 buts, l’intérêt ne devrait logiquement pas manquer à l’endroit du franc-tireur américain dans la LNH.

Toutefois, de telles performances justifient un prix élevé et des réserves ont été émises au sujet du capitaine du Tricolore dans les coulisses du circuit. Évidemment, une formation n'accomplirait pas ses devoirs si elle ne passait pas au peigne fin les forces et faiblesses du joueur qu'elle convoite.

«Ce qu’on me dit, c’est que, quand il ne marque pas, lorsqu’il n’a pas la rondelle, lorsqu’il n’est pas dangereux autour du filet [on se demande] "qu’est-ce qu’il va me donner?". "Qu’est-ce qu’il fait sur la patinoire pour rendre mon équipe meilleure?". C’est là souvent où le bât blesse. On trouve que c’est limité à une chose : le lancer», a affirmé Renaud Lavoie à l'émission #LavoieDubé, jeudi.

Selon les échos reçus par Dany Dubé, les hommes de hockey ont toutefois bon espoir que l’Américain saurait tirer son épingle du jeu dans un environnement favorable.

«C’est aussi un gars qui attire l’attention des formations qui cherchent des joueurs offensifs. Ces formations qui sont bien nanties à la position de centre. Car on est quand même convaincus que, si Pacioretty était bien jumelé, il pourrait produire ses 30 buts sur une base régulière et peut-être même plus.»

Renaud Lavoie et Dany Dubé discutent de ce sujet chaud dans la vidéo ci-dessus.