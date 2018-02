Clins d’œil coréens (2)

Publié aujourd'hui à 18h36

Mis à jouraujourd'hui à 18h47

Gangneung, où se trouvent les épreuves dites «d’aréna», est une ville de 230 000 habitants, avec ses innombrables tours d’habitations, une constante qu’on retrouve partout en Corée.

Et son incontournable centre-ville. Ni beau, ni laid, quelquefois typique, et peu invitant à d’autres endroits. Comme d’innombrables villes du reste de la planète, d’ailleurs.

Mais si on cherche, on trouve. Souvent par hasard.

Les membres des médias n’ont souvent que très peu de temps libres dans ces journées fort chargées. Et comme les multiples trajets en autobus ou en taxis se font par les artères principales, on ne voit finalement pas grand-chose de cette ville où nous évoluons.

Alors, lorsque l’occasion peut se prêter à sortir des trajets déterminés, il est toujours intéressant d’arpenter rues et ruelles commerciales pour s’imprégner du pays... et trouver des souvenirs moins chers que dans les habituels comptoirs officiels des parcs olympiques.

Propre... propre...propre

Mis à part les athlètes médaillés qui arpentaient les couloirs du Centre de presse principal, c’était lui, la vedette et la cible de tous les regards.

Ce concierge électronique, aussi efficace que silencieux, gardait les tapis propres même s’il devait constamment s’arrêter pour satisfaire l’appétit des chercheurs de souvenirs. Des gens qui, pour la plupart, poussaient toujours la même exclamation «J’en veux UN!!!».

Un café à la plage

L’absence de neige pour ces Jeux est un fait connu. Cela dit, l’hôtel où loge l’équipe de TVA Sports, dans cette ville côtière de Gangneung, n’est séparé de la mer du Japon que par une mince lisière de pins.

Alors quoi de plus exotique que d’aller prendre le premier café, les deux pieds dans le sable, à regarder les vagues déferler sur la grève. À la différence près que ces pieds sont recouverts de grosses bottes et que ce café est tenu par des mains bien gantées.

On est loin de nos vacances estivales à Ogunquit... mettons!

Bunkers en prime

Et, en guise de conclusion, quelle ne fut pas notre surprise, sur cette même plage, de constater la présence de bunkers. Oui, de véritables bunkers dont les ouvertures font face à la mer du Japon.

Et, non loin de là, un poste d’observation bien clôturé, avec fils barbelés en prime. Et une sirène qui retentit quand vous photographiez de trop près. Sans blague.

Voilà qui nous rappelle que nous ne sommes qu’à 80 kilomètres de la frontière de la Corée du Nord. Malgré la détente de ce début de 2018, malgré la visite à Pyeongchang de Kim Yo-jong, sœur cadette du leader nord-coréen Kim Jong-un, malgré l’invitation formelle de ce dernier au président sud-coréen Moon Jae-in... il ne faut jamais oublier que ces deux pays sont techniquement en guerre depuis le cessez-le-feu de 1952.

Ça fait quand même réfléchir...