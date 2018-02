Chris Kreider retrouve ses coéquipiers sur la glace

L’attaquant Chris Kreider a participé mercredi à sa première séance d’entraînement avec les Rangers de New York depuis la fin décembre, alors que la découverte d’un caillot de sang dans son bras droit lui a fait craindre le pire.

«Je n’avais pas pratiqué avec l’équipe depuis un moment, mais je me sentais correct, a dit Kreider en entrevue avec le site officiel de la Ligue nationale de hockey (LNH). C’était un peu bizarre pour moi, mais je me sentais bien.»

Kreider a eu la frousse de sa vie le 27 décembre dernier alors que la taille de son bras droit a doublé pendant la première période du match entre les Rangers et les Capitals de Washington.

Les médecins de l’équipe ont rapidement constaté que la circulation avait complètement cessé dans son bras. Kreider a aussitôt pris la direction du Hospital for Special Surgery de New York, où on lui a retiré le caillot de sang lors d’une opération au thorax.

Même si l’Américain de 26 ans a reçu le feu vert des médecins pour cesser l’usage d’anticoagulants et pour reprendre l’entraînement, il ne sait toujours pas quand il pourra effectuer son retour au jeu. Pour l’instant, son plan est de tester sa condition physique à l’entraînement.

«Il se sent bien, a indiqué l’entraîneur-chef des Rangers Alain Vigneault au site LNH.com. Il peut recommencer à patiner, à s’entraîner fort, mais c’est un problème (de santé) sérieux. Alors je ne sais pas si ça prendra deux semaines ou un mois avant qu’il retrouve son niveau. Les médecins et lui évalueront ça sur une base quotidienne.»

Choix de premier tour des Rangers au repêchage de la LNH en 2009, Kreider totalisait 11 buts et 22 points en 37 matchs avant l’incident.