«Big Buff» n'a besoin que d'une main!

Le défenseur des Jets de Winnipeg Dustin Byfuglien n'a que trois buts cette saison, mais il n'a eu besoin que d'une seule main pour marquer dans un exercice de tirs de barrage, mercredi soir, lors du concours d'habiletés de l'équipe.

Non, il n'a pas manoeuvré de feinte... il est parvenu à décocher une solide frappe dans la lucarne!

Dustin Byfuglien's shootout move was ��!



Watch the entire Breakaway Challenge from last night's Skill's Competition here: https://t.co/1nw8c9LYuw pic.twitter.com/K7lEEUDjNd