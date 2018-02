Andrew Cashner passe à la caisse à Baltimore

Le lanceur Andrew Cashner a conclu une entente de deux ans et de 16 millions $ avec les Orioles de Baltimore, jeudi.

Le réseau local MASN a rapporté l’information en après-midi.

Cashner, 31 ans, a conservé une fiche de 11-11 et une moyenne de points mérités de 3,40 avec les Rangers du Texas en 2017. Il a alloué 64 buts sur balles et réussi 86 retraits sur des prises en 166 manches et deux tiers.

Le droitier a également évolué avec les Cubs de Chicago, les Padres de San Diego et les Marlins de Miami.

Il a maintenu un dossier de 42-64 et une moyenne de 3,80 dans le baseball majeur depuis 2010.