Alexander Ovechkin s’éclate face au Wild

Avec une récolte de quatre points, Alexander Ovechkin a mené les Capitals de Washington vers une victoire de 5-2 face au Wild du Minnesota, jeudi soir, à Saint Paul.

Le capitaine des Capitals a marqué son 34e but de la saison en plus de contribuer à ceux de Tom Wilson et de Nicklas Backstrom.

Wilson a touché la cible à deux reprises dans la victoire des siens en plus d’obtenir une mention d’aide. Il a inscrit son second but dans les dernières minutes de la rencontre, dans un filet désert.

Andre Burakovsky a lui aussi fait bouger les cordages pour les visiteurs.

Chez le Wild, Nino Niederreiter et Eric Staal ont été les marqueurs.

Philipp Grubauer a bien fait devant le filet des Capitals, repoussant 32 des 34 tirs dirigés vers lui.

Son vis-à-vis, Devan Dubnyk, a alloué quatre buts sur 26 lancers.