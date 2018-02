Amoché, Mikaël Zewski l'emporte malgré les apparences

Le Trifluvien Mikaël Zewski (30-1, 23 K.-O.) a signé sa 30e victoire en carrière, jeudi soir, en disposant du Mexicain Jose de Jesus Macias (23-8-2, 12 K.-O.) par décision unanime des juges lors d'une soirée de boxe de la série Chrono Aviation présentée par le groupe GYM au Casino de Montréal.

Le Québécois n'a pas eu la tâche facile en début de combat. Son adversaire l'a atteint solidement au visage au premier round, de sorte qu'il saignait déjà du nez.

Zewski a repris le collier avec panache au quatrième round. Une combinaison droite-gauche lui a permis d'envoyer son adversaire au plancher avant la fin du round, mais le Mexicain a été sauvé par la cloche.

Son adversaire, entraîné par le frère de Canelo Alvarez, n’était pas venu que pour réclamer son chèque. Même s’il s’est retrouvé au tapis, le Mexicain y a cru jusqu’à la toute fin. Zewski a toutefois eu la faveur des juges au terme du combat.

Sérieusement amoché, avec l’oeil droit enflé et le nez qui saignait depuis le premier round, Zewski a dit après le combat que c’était probablement sa victoire la plus difficile à «aller chercher», mais certainement une de ses plus utiles pour la suite.

Le Trifluvien, l'une des têtes d'affiche de l'écurie d'Yvon Michel, est finalement parvenu à arracher sa troisième victoire sous les couleurs de GYM.

Le visage tuméfié, l'athlète de Trois-Rivières s'est livré honnêtement sur ses performances dans une entrevue à TVA Sports que vous pouvez découvrir ci-haut.