Sortie rapide pour Daniel Nestor à l'Omnium de New York

Le passage du Canadien Daniel Nestor à l’Omnium de New York a été de courte durée, lui qui s’est incliné dès le premier tour du tournoi de double, mercredi, en compagnie de son partenaire britannique Neal Skupski.

La paire formée de Nestor et Skupski a perdu en deux manches de 6-3 et 6-1 face au Néerlandais Wesley Koolhof et le Néo-Zélandais Artem Sitak.

Maintenant classé 71e joueur mondial en double, Nestor connaît un début de saison plus difficile. Âgé de 45 ans, il avait notamment pris part au duel de la Coupe Davis contre la Croatie plus tôt ce mois-ci. Nestor et Vasek Pospisil ont alors subi une défaite en cinq manches contre Marin Cilic et Ivan Dodig.

Aux Internationaux d’Australie, en janvier, Nestor et son partenaire israélien Jonathan Erlich avaient aussi été éliminés au premier tour.