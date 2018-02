Rebecca Marino continue ses succès en Turquie

La Canadienne Rebecca Marino a remporté mercredi son match de premier tour au tournoi ITF d’Antalya, en Turquie, défaisant la Roumaine Oana Georgeta Simion en deux manches identiques de 6-3.

Gagnante des deux tournois précédents disputés au même endroit durant les dernières semaines, la représentante de l’unifolié a eu besoin de 1 h 14 min pour disposer de la huitième tête de série et 495e raquette mondiale. Elle a claqué les huit as de l’affrontement et réalisé quatre bris en neuf tentatives. La gagnante a mis la main sur 68 points, comparativement à 50 pour Simion.

Au tour suivant, Marino – absente pendant une pause d’environ cinq ans avant son récent retour au jeu - croisera le fer avec la Japonaise Haruna Arakawa, qui détient le 647e rang de la WTA.