Jim Benning est récompensé par les Canucks

Le directeur général des Canucks de Vancouver, Jim Benning, a paraphé une prolongation de contrat de plusieurs saisons avec la formation de la Colombie-Britannique, mercredi.

Celle-ci a d’ailleurs prévu une conférence de presse pour officialiser le tout en après-midi.

«Je suis très reconnaissant à l’égard de la famille Aquilini [propriétaire du club] et de Trevor Linden [le président de l’équipe] pour l’engagement qu’ils ont pris vis-à-vis moi et leur confiance. Je suis excité de voir la direction empruntée par notre organisation ainsi que la profondeur et le talent que nous continuons de développer, a commenté le DG dans un communiqué. Je crois que nous sommes sur la bonne voie et je suis heureux de poursuivre le travail amorcé quatre ans auparavant pour bâtir une formation championne.»

«Sous les rênes de Jim, nous avons placé les éléments nécessaires pour nous assurer un avenir brillant, a déclaré Linden. On a un personnel fort et on travaille toujours pour atteindre notre objectif d’amener la coupe Stanley à Vancouver.»

Benning, 63 ans, a remplacé Mike Gillis en mai 2014. Sous sa gouverne, l’équipe s’est qualifiée pour les séries d’après-saison à sa première campagne, s’inclinant au tour initial éliminatoire. Cependant, les Canucks ont raté les séries lors des deux années suivantes. Au terme de la saison 2016-2017, il a congédié l’entraîneur-chef Willie Desjardins et Travis Green s’est retrouvé derrière le banc.

En 2017-2018, Vancouver affiche un dossier de 22-28-6 et ses 50 points lui valent l’avant-dernier rang de l’Association de l’Ouest.