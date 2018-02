Pierre Dorion explique la transaction

Pierre Dorion a expliqué mercredi pourquoi il a échangé Dion Phaneuf.

Selon le directeur général des Sénateurs d’Ottawa, le fait de s’être départi du vétéran défenseur «donne beaucoup de flexibilité» à son équipe.

«Ça nous donne beaucoup de flexibilité pour les années à venir. Nous avons une belle profondeur en défense. Ça va donner la chance aux jeunes de jouer plus de minutes. On est confortables avec ces ajouts», a indiqué Dorion au lendemain de la transaction qui a envoyé Phaneuf et l'attaquant Nate Thompson aux Kings de Los Angeles en retour des attaquants Marian Gaborik et Nick Shore.

Les directeurs généraux des deux clubs ont conclu cet échange pendant que leur formation respective disputait un match. La transaction a été officialisée par la suite, mais Phaneuf, lui, a quitté en deuxième période.

Phaneuf est revenu sur le fil des événements mercredi.

«Je ne l’ai pas su tout de suite. Je ne l’ai pas appris sur le banc, mais j’avais une petite idée de ce qui se tramait. Les choses se sont confirmées entre les périodes», a-t-il dit.

Phaneuf, qui en sera à une quatrième équipe dans le circuit Bettman et à une première en sol américain, a récolté 16 points, dont trois buts, en 53 rencontres cette saison. Il a écopé de 34 minutes de pénalité et montré un différentiel de -8.