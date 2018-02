Olympiques: Justin Snith et Tristan Walker hors du podium

Les Canadiens Justin Snith et Tristan Walker ont terminé au cinquième rang de l’épreuve en double de luge masculine, mercredi, aux Jeux olympiques de Pyeongchang.

Quatrièmes au terme de la première des deux descentes de la compétition, les deux athlètes du pays ont perdu un échelon à leur retour en piste. Ils ont conclu avec un temps cumulatif de 1 min 32,369 s.

Les Allemands Tobias Wendl et Tobias Arlt ont triomphé, devançant les Autrichiens Peter Penz et Georg Fischler. Un autre duo germanique, celui de Toni Eggert et de Sascha Benecken, a fini troisième.

Aux Jeux de Sotchi en 2014, Walker et Snith avaient raté le podium par 0,05 à cet événement et avaient fini en quatrième place.