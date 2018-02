Olylmpiques: Mackenzie Boyd-Clowes franchit les 120 m

Le Canadien Mackenzie Boyd-Clowes a réalisé deux descentes supérieures à 120 mètres lors du premier entraînement officiel de l’épreuve du grand tremplin en saut à skis masculin, mercredi, aux Jeux olympiques de Pyeongchang.

Celui qui avait pris le 27e rang à la compétition du tremplin normal a amorcé sa journée de travail avec un saut de 119,5 m et une récolte de 44,50 points, soit la 18e meilleure de la séance. Puis, il a enchaîné avec des descentes de 125,5 et de 123,5 m. Mackenzie-Clowes a reçu dans l’ordre 51,30 et 54,00 points, ce qui lui a valu les 26e et 28e places.

Le Norvégien Robert Johansson a été dominant au cours de ses deux dernières apparitions au tremplin. Il a été le meilleur à ces deux occasions avec des totaux de 75,90 et de 81,60 points. La séance initiale a été l’affaire de l’Allemand Stephan Leyhe (62,90).

Un deuxième entraînement aura lieu jeudi, alors que les qualifications sont prévues le lendemain. La finale se tiendra samedi.