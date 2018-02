Voici un résumé de toute l'action qui s'est déroulée dans la Ligue nationale de hockey le 13 février 2018.

Résultats

Calgary 2 – BOSTON 5

Tampa Bay 3 – BUFFALO 5

Columbus 4 – NEW YORK (ISLANDERS) 1

– NEW YORK (ISLANDERS) 1 New Jersey 5 – PHILADELPHIE 4 (tirs de barrage)

– PHILADELPHIE 4 (tirs de barrage) Ottawa 3 – PITTSBURGH 6

Los Angeles 3 – CAROLINE 7

Anaheim 1 – DETROIT 2

St. Louis 3 – NASHVILLE 4 (prolongation)

(prolongation) New York (Rangers) 2 – MINNESOTA 3

Washington 3 – WINNIPEG 4 (prolongation)

(prolongation) Chicago 2- VEGAS 5

Arizona 2 – SAN JOSE 1

Pluie de buts

Huit des 12 parties disputées mardi ont vu les équipes marquer un total de sept buts ou plus (dont le but gagnant en fusillade) pour porter le total à 5,91 buts par match cette saison, un sommet depuis 2005-2006 (6,17).

But vainqueur pour Forsberg sur un tir de pénalité

Les Predators ont marqué trois buts lors de la deuxième moitié de la troisième période pour surmonter un déficit de 3-0 et Filip Forsberg a réussi sa tentative de tir de pénalité en prolongation.

Forsberg est devenu le 13e joueur de l’histoire de la LNH à marquer un but en prolongation sur un tir de pénalité, en saison régulière. Il est également le deuxième de l’histoire des Predators, après David Legwand (décembre 2000). William Nylander (Maple Leafs) avait également réussi l’exploit un peu plus tôt cette saison.

Pekka Rinne (28 arrêts) a porté sa fiche à 10-0-1 à ses 11 dernières apparitions.

Les Hurricanes explosent

Le défenseur Justin Faulk a réalisé un tour du chapeau naturel et les Hurricanes ont explosé pour sept buts face aux Kings. La formation de la Caroline occupe la place de deuxième équipe repêchée au classement de l’Association de l’Est.

Faulk est devenu le cinquième défenseur de l’histoire de l’organisation des Whalers/Hurricanes à réussir un tour du chapeau et le premier à réaliser un tour du chapeau naturel. En fait, Faulk est devenu le 10e défenseur de l’histoire de la LNH à réussir pareil exploit.

Un premier tour du chapeau pour Justin Faulk - TVA Sports

Les Penguins invincibles à domicile

Sept joueurs différents des Penguins ont amassé au moins deux points et la formation de la Pennsylvanie a remporté une neuvième victoire consécutive à domicile. Les Penguins sont deuxièmes de la section Métropolitaine, trois points derrière les Capitals.

Sidney Crosby (3A) et Malkin (1B, 1A) ont continué leur succès de 2018. Crosby (30 pts) et Malkin (29 pts) sont les pointeurs les plus prolifiques de la LNH depuis le 1er janvier.

Matt Murray (30 arrêts) a porté sa fiche à 5-0-1 à ses six dernières apparitions.

Les Jets gardent le cap

Mark Scheifele (2B, 1A) a créé l’égalité, en infériorité numérique, avec 14,4 secondes à faire à la troisième période et a amassé une aide sur le but gagnant de Tyler Myers en prolongation.

Les Jets sont au deuxième rang du classement de la section Centrale, deux points derrière les Predators.

Hall en feu

Taylor Hall (2B) a créé l’égalité avec 1:21 à faire à la troisième période et Drew Stafford a été le seul joueur à trouver le fond du filet en fusillade et les Devils ont mis fin à une séquence de quatre défaites.

Hall a porté à huit sa séquence de matchs avec au moins un point et a amassé au moins un point à ses 15 dernières apparitions, ratant trois matchs sur blessure au cours de cette séquence.

Les Bruins l’emportent

Riley Nash et Patrice Bergeron ont chacun marqué à deux reprises et les Bruins ont porté leur fiche à 14-2-2 depuis le 1er janvier.

Bergeron a maintenant 51 points depuis le début de la saison et a réussi 15 points à ses 18 derniers matchs.

Une 20e victoire à domicile pour Vegas

En retard 2-1 après 40 minutes, les Golden Knights ont marqué quatre buts sans réplique pour s’imposer face aux Blackhawks.

Les Golden Knights ont une fiche de 20-4-2 au T-Mobile Arena cette saison.

