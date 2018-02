Les Canadiens en visite au Colorado

Les Canadiens de Montréal rendront visite à l’Avalanche au Colorado, mercredi soir, dans un match qui sera disputé au Pepsi Center.

Lorsque les deux équipes s’étaient affrontées il y a quelques semaines à Montréal, le Tricolore avait mis fin à la séquence de 10 victoires consécutives de l’Avalanche, en raison d’un gain de 4-2.

Cette fois, les hommes de Claude Julien essaieront de mettre fin à une autre séquence de la formation du Colorado, celle de neuf gains consécutifs à domicile.

L’Avalanche devra, encore une fois, se passer des services de leur joueur-étoile Nathan MacKinnon. Ce dernier a raté les sept derniers matchs des siens.

L’Avalanche est au plus fort de la course aux séries éliminatoires. Les hommes de Jared Bednar ont maintenu une fiche de 30-21-4, bonne 64 points et un retard de quatre points sur le Wild du Minnesota, qui est en position de deuxième équipe repêchée dans l’Association de l’Ouest.

De leur côté, les Canadiens ont été défaits à leurs deux derniers duels, face aux Predators et aux Flyers.