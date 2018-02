Il y a toutes sortes d’histoires d’athlètes aux Jeux Olympiques. On retient plus facilement celles des athlètes médaillés et de leurs parents en extase. Il y a aussi ceux dont la progéniture n’a pas encore connu l’extase du podium, ce qui ne change en rien leur grande fierté et leurs émotions.

Paul Rivard a rencontré l’exemple parfait, en Corée du Sud.