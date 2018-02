Julian Feoli-Gudino choisit Ottawa

Le receveur de passes québécois Julian Feoli-Gudino a accepté une entente d’un an du Rouge et Noir d’Ottawa, mercredi.

L’athlète de 30 ans a connu la saison la plus productive de sa carrière dans la Ligue canadienne de football en 2017. Avec les Blue Bombers de Winnipeg, il a récolté 462 verges et trois touchés en 45 attrapés.

«Julian a prouvé sa valeur et il constituera un excellent ajout pour notre offensive», a résumé dans un communiqué l’entraîneur-chef du Rouge et Noir, Rick Campbell.

Produit du Rouge et Or de l’Université Laval, Feoli-Gudino a amorcé son parcours dans le circuit chez les Argonauts de Toronto en 2012. À vie, il a amassé 1105 verges et sept majeurs en 111 réceptions.

Les Roughriders retrouvent Sam Hurl

Les Roughriders de la Saskatchewan ont fait signer un contrat au secondeur Sam Hurl, mercredi.

L’athlète de 27 ans a passé les trois dernières campagnes chez les Blue Bombers de Winnipeg après avoir évolué à Regina de 2012 à 2014. L’an dernier, il a totalisé 65 plaqués en défense, dont un sac du quart, et une interception, en plus de rabattre une passe.

Produit des Dinos de l’Université Calgary, Hurl a réussi huit sacs en carrière dans la Ligue canadienne et effectué 165 plaqués en défensive, et 49 autres au sein des unités spéciales.

Le botteur Swayze Waters revient à Toronto

Les Argonauts de Toronto ont accordé un contrat d’un an au botteur Swayze Waters, mercredi.

Le vétéran de 30 ans effectuera un retour dans la Ville Reine, où il a disputé 46 rencontres entre 2012 et 2015. Nommé le meilleur joueur des unités spéciales dans la Ligue canadienne de football en 2014, il a été choisi au sein de l’équipe d’étoiles du circuit la même année.

Waters a évolué avec les Eskimos d’Edmonton, réussissant 11 de ses 15 placements et 11 transformations d’après-touché en 13 occasions. Depuis son arrivée dans la ligue, il a réalisé 112 bottés de précision en 142 tentatives.