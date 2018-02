Le quart-arrière Johnny Manziel fera son retour au football, ce printemps, par le biais de la «Spring League», une ligue de développement établie dans son État natal du Texas.

Le principal intéressé en a fait l'annonce sur son compte Twitter, mercredi.

Back in Texas where it all started. I'll be joining @TheSpringLeague in Austin to get #ComebackSZN started! Can't wait to get back on the field and show NFL scouts what I can do! #cantwaitforspring pic.twitter.com/zMk5223HCc