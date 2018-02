Jeux olympiques : Meagan Duhamel et Eric Radford en bonne position

Les Canadiens Meagan Duhamel et Eric Radford ont pris le troisième rang au terme du programme court de l’épreuve de patinage artistique en couple, mardi (heure du Québec), dans le cadre des Jeux olympiques.

La paire a obtenu un pointage de 76,82 des juges, se qualifiant du même coup pour le programme libre, qui aura lieu mercredi soir (heure du Québec).

Julianne Séguin et Charlie Bilodeau (67,52) ainsi que Kirsten Moore-Towers et Michael Marinaro (65,68) seront également du programme long après avoir décroché les 12e et 13e échelons du classement provisoire.

Les Chinois Wenjing Sui et Cong Han (82,39) ont pris la tête après le programme court. Les Athlètes olympiques de Russie Evgenia Tarasova et Vladimir Morozov (81,68) se sont pour leur part emparé de la deuxième place.