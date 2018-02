Jeunes joueurs: les Canadiens parmi les pires

La Ligue nationale de hockey a changé considérablement au cours des dernières années et le changement principal est que la grande majorité des équipes se sont tournées vers les jeunes joueurs.

De plus en plus de joueurs de 23 ans et moins se retrouvent dans la LNH et ils produisent de plus en plus tôt.

Les Canadiens de Montréal ne participeront certainement pas aux séries éliminatoires cette saison et devraient donc avoir une bonne production de leurs jeunes joueurs, mais ce n'est pas le cas.

Les statistiques avec Mathieu Casavant dans la vidéo ci-dessus.