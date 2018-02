Fusillade en Floride : les joueurs des Panthers sous le choc

La fusillade qui a éclaté mercredi dans une école secondaire de la Floride a eu des échos chez les Panthers.

Des joueurs ont envoyé des messages émotifs sur Twitter. C’est le cas notamment du défenseur Mike Matheson et de l'attaquant Vincent Trocheck.

«Mes prières vont à toutes les personnes affectées par la fusillade survenue dans le sud de la Floride. Restez en sécurité», a écrit Matheson.

«Espérons que tout le monde est sain et sauf à la maison», a indiqué quant à lui Trocheck.

