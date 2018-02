Yurisbel Gracial jouera au Japon

L’ancien joueur de troisième but des Capitales de Québec Yurisbel Gracial a signé un contrat avec les Hawks de Fukuoka, de la ligue professionnelle japonaise, mardi.

Les détails de l’entente n’ont pas été divulgués.

La nouvelle par le président de la Fédération cubaine de baseball, Higinio Velez. Ainsi, le Cubain fera partie d’une équipe qui inclut déjà trois de ses compatriotes, soit les cogneurs Oscar Luis Colas et Alfredo Despaigne, tout comme le lanceur gaucher Livan Moinelo.

«Je remercie les Capitales pour cette opportunité et je donnerai le meilleur de moi-même comme l’ont fait mes compagnons avant moi. Je suis conscient du haut calibre de cette ligue et que ça doit résulter en une expérience marquante sur le plan personnel et professionnel. Je souhaite obtenir des résultats positifs afin d’ouvrir la voie à d’autres joueurs cubains qui pourraient s’intéresser à cette ligue», a commenté Gracial aux médias de l’île des Caraïbes, par le biais de propos rapportés par les Capitales.

Gracial a disputé les deux dernières campagnes dans la Vieille Capitale, où il a présenté une moyenne au bâton de ,327. En 182 parties, il a totalisé 22 circuits et 123 points produits.

Le joueur de 32 ans évolue également avec la formation de Matanzas dans son pays natal, en plus de faire partie de l’équipe nationale cubaine lors de différentes compétitions internationales.