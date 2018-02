Un doublé pour Sam Reinhart dans la victoire

L’attaquant des Sabres Sam Reinhart a fait bouger les cordages deux fois dans un gain de 5-3 des siens contre le Lightning de Tampa Bay, mardi à Buffalo.

Son coéquipier Ryan O’Reilly a pour sa part récolté trois points, dont un but. Il s’agit d’une deuxième performance de trois points de suite pour le joueur de centre. Nicholas Baptiste et Scott Wilson ont également contribué à la cause des Sabres en enfilant l’aiguille.

Le Québécois Yanni Gourde ainsi que Vladislav Namestnikov et Ryan Callahan ont répliqué pour le Lightning.

Pour Gourde, il s’agissait d’un huitième but à ses 11 dernières sorties. Il en compte 23 depuis le début de la campagne. Il a par ailleurs récolté au moins un point dans un septième duel de suite.

Chad Johnson a réalisé 26 arrêts devant la cage des favoris locaux, tandis que Louis Domingue a stoppé 28 rondelles dans la défaite.

En vertu de la victoire des Bruins de Boston contre les Flames de Calgary, la formation floridienne ne compte plus qu’un point d’avance en tête de la section Atlantique. Le club du Massachusetts compte toutefois deux matchs en main.