Un défenseur de plus pour le Toronto FC

Le Toronto FC a fait signer un contrat au défenseur brésilien Auro Alvaro de Cruz Junior, mardi.

Le joueur de 22 ans a été acquis par le biais d’un prêt du Sao Paulo FC, qui évolue en Serie A du Brésil. L’entente comprend une option de rachat.

De Cruz Junior a disputé 34 matchs – toutes compétitions confondues - en trois saisons avec cette équipe. Il a aussi joué avec le Clube Atletico Linense en 2016 et l’America Futebol Clube l’année suivante. L’arrière de 5 pi et 6 po et 136 lb a représenté son pays dans le cadre de compétitions réunissant des joueurs de moins de 17 et de 20 ans.

«Auro est jeune et agile. Il nous donnera de la flexibilité au sein de notre formation, autant sur le côté gauche qu’à la droite», a commenté le directeur général du Toronto FC, Tim Bezbatchenko, dans un communiqué.