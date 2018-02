Steve Bernier puni dans la LAH

L’attaquant québécois Steve Bernier a écopé mardi d’une suspension d’un match dans la Ligue américaine de hockey (LAH) pour un coup de coude asséné à un rival pendant la rencontre de dimanche face au Crunch de Syracuse.

Conséquemment, le vétéran de 32 ans devait rater le duel prévu mardi soir contre les Phantoms de Lehigh Valley.

Évoluant avec le club-école des Islanders de New York, Bernier a récolté 12 buts et huit mentions d’aide pour 20 points en 37 sorties dans la LAH cette saison, totalisant 12 minutes de punition. Il a aussi pris part à quatre joutes avec le grand club et a été blanchi.